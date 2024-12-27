«МЮ» сделал предложение по Мендешу. Защитник отказывается продлевать контракт с «ПСЖ» и хочет уйти

Нуну Мендеш хочет покинуть «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, переговоры о продлении контракта не продвигаются, стороны не могут достигнуть договоренности. Португалец отклонил все предложения парижского клуба. Защитник считает, что предлагаемая зарплата не соответствует его статусу игрока основы.

Интерес к игроку проявляют несколько европейских клубов, один из них – «Манчестер Юнайтед». Англичане уже сделали предложение, Мендеш не прочь рассмотреть этот вариант.

Однако «ПСЖ» не намерен отпускать футболиста в зимнее трансферное окно. Руководство «ПСЖ » все еще надеется заключить новое соглашение с Мендешем . Нынешний контракт действует до 2026 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Нуну провел 9 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .