Регистрация Ольмо и Виктора может быть обеспечена средствами членов совета директоров «Барсы». Возможны варианты с продажей VIP-мест и части Barça Vision

Стали известны планы «Барселоны» для регистрации Дани Ольмо.

Ранее стало известно , что Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «блауграны» о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона.

По информации Mundo Deportivo, сначала клуб дождется решения суда первой инстанции, куда обратится 30 декабря. «Барса» считает правила регистрации недействительными, поскольку они регулируются органом (Комитетом делегатов Ла Лиги), который клуб считает некомпетентным.

Если «Барса» не сможет решить вопрос в суде, у клуба останется несколько вариантов для регистрации игроков. Каталонцы могут попытаться продать ряд VIP-мест на «Камп Ноу ». Также продолжаются переговоры с инвесторами о продаже части Barça Vision.

Также один или несколько членов совета директоров могут обеспечить регистрацию игроков своими средствами, как это уже делалось ранее.

Крайний срок для регистрации – 31 декабря.