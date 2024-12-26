📹Дуран из «Астон Виллы» – номинант на самое глупое удаление сезона. Вот что сделал форвард

Матч против «Ньюкасла» для форварда «Астон Виллы» Джона Дурана закончился довольно быстро. На 30-й минуте колумбиец вел борьбу с защитником Фабианом Шером и явно был вторым на мяче. Швейцарец в подкате выбил его из-под ног Дурана, а вот что случилось дальше.

Форвард потерял равновесие и сперва задел ногу лежавшего Шера, а потом наступил ему на спину. Кажется, что это была случайность, но Энтони Тэйлор неумолим − прямая красная карточка.

«Судья выдал красную карточку Дурану за агрессивное поведение. VAR проверил и подтвердил решение арбитра», − официально заявили в АПЛ.

На старте сезона АПЛ Джон Дуран был настоящим джокером Унаи Эмери. Форвард выходил в концовке матчей и в пяти турах забил четырежды. Потом у него была голевая засуха, которая прервалась в момент, когда тренер доверил колумбийцу место в старте. До сегодня голевая серия Дурана составляла три игры, но после нелепого удаления она прервалась.