«Барселоне» интересен 17-летний левый защитник Босхардт из системы «Сан-Паулу». Отступные за бразильца – 60 млн евро (As)
«Барселоне» интересен 17-летний защитник Николас Босхардт из системы «Сан-Паулу».
Как сообщает As, к молодому бразильцу со швейцарскими и испанскими корнями проявляют интерес и другие испанские клубы, а также английские.
У левого защитника, способного выступать и в полузащите, действует контракт с клубом до октября 2026 года. Сумма отступных – 60 миллионов евро.
В «Барселоне» считают Николаса лучшим игроком в своем амплуа в своей возрастной категории. При этом он еще не играл за взрослую команду «Сан-Паулу».
Отмечается, что из-за возраста Босхардт не сможет играть в Европе до лета следующего года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: As
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