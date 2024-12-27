«Барселоне» интересен 17-летний левый защитник Босхардт из системы «Сан-Паулу». Отступные за бразильца – 60 млн евро (As)

«Барселоне» интересен 17-летний защитник Николас Босхардт из системы «Сан-Паулу».

Как сообщает As, к молодому бразильцу со швейцарскими и испанскими корнями проявляют интерес и другие испанские клубы, а также английские.

У левого защитника, способного выступать и в полузащите, действует контракт с клубом до октября 2026 года. Сумма отступных – 60 миллионов евро.

В «Барселоне» считают Николаса лучшим игроком в своем амплуа в своей возрастной категории. При этом он еще не играл за взрослую команду «Сан-Паулу ».

Отмечается, что из-за возраста Босхардт не сможет играть в Европе до лета следующего года.