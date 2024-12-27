Мендеш о Ямале: «Для меня и многих других Ламин – лучший игрок мира в 2024 году. Он готов быть на вершине в течение многих лет»
Жорже Мендеш считает, что Ламин Ямаль был лучшим игроком в мире в 2024 году.
«Правда в том, что в уходящем году Ламин был феноменален. Для меня и многих других он стал лучшим игроком мира в 2024 году – как по результатам игр за «Барселону», так и за сборную Испании.
Ламин отличается от остальных игроков. Он знает, что ему нужно, чтобы достигать успехов в будущем. Он очень уравновешенный парень. Я думаю, что он готов быть на вершине в течение многих лет», – сказал агент игрока.
Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS. Гюлер – 2-й, Гави – 3-й, Эндрик – 5-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Deportivo
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