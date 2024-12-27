Кунья набрал 10 фэнтези-очков с «МЮ». У форварда гол прямым ударом с углового и ассист на 98-й минуте
«Вулверхэмптон» дома обыграл «МЮ» в 18-м туре АПЛ (2:0).
На 58-й минуте Матеус Кунья забил гол прямым ударом с углового, перекинув Андре Онана, а на 98-й отдал ассист на Хван Хи Чхана.
За игру у нападающего 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе: +3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист, в фэнтези АПЛ его выбрали 18,79% игроков.
Кунья забил в 3-м туре АПЛ чемпионата, до этого были голы с «Лестером» и «Ипсвичем». Всего же у Матеуса 10 голов и 4 ассиста – он лучший в «Вулверхэмптоне» по обоим показателям.
«Манчестер Юнайтед» 2-й раз за неделю пропустил гол после прямого удара с углового. Раннее в матче 1/4 финала Кубка английской лиги таким же образом гол забил полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, а его команда победила (4:3). В том матче вратарем «МЮ» был Алтай Байындыр.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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