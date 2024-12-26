У «МЮ» 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ. Обыграли только «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 из 5 последних матчей АПЛ.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:2 в 18-м туре чемпионата Англии.

С 4 декабря манкунианцы провели в национальном первенстве 5 игр, потерпев поражения в 4 из них. Помимо «Вулверхэмптона », «Юнайтед » проиграл «Арсеналу» (0:2), «Ноттингем Форест» (2:3) и «Борнмуту» (0:3). Единственная победа была зафиксирована в дерби с «Манчестер Сити» – 2:1.

В следующем туре клуб из Манчестера встретится с «Ньюкаслом».