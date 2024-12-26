«Эвертон» сыграл вничью с «Сити», «Челси» и «Арсеналом» в последних трех матчах. У команды Дайча 8 ничьих в сезоне – больше всех в АПЛ

«Эвертон» сыграл третью ничью подряд с лидерами АПЛ.

Команда тренера Шона Дайча поделила очки с «Манчестер Сити » (1:1) в выездном матче 18-го тура АПЛ.

В прошлом туре мерсисайдцы сыграли вничью с «Челси » (0:0), а до этого не уступили «Арсеналу » (0:0).

На данный момент «Эвертон » располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 17 матчах.

Команда провела 8 матчей вничью к этому моменту – больше всех в АПЛ в этом сезоне.