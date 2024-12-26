Даниэль Карвахаль: «Гораздо сложнее выиграть «Золотой мяч», будучи правым защитником. Думаешь: «Я выиграл все, я был важен». Но это сложно...»

Даниэль Карвахаль поделился мыслями относительно «Золотого мяча».

Защитник «Реала» и сборной Испании занял четвертую позицию в голосовании.

– Я предпочитаю уклоняться от ответа на этот вопрос. Понимаю, что вы меня спрашиваете, но предпочитаю уклоняться от ответа, поскольку считаю, что все, что я говорю, может быть неверно истолковано.

Могу только сказать вам, что, если я не ошибаюсь, я правый защитник, который занял лучшее место в номинации «Золотого мяча», и я горжусь этим, независимо от того, заслуживал ли я выиграть или нет. То, что со мной это произошло в 32 года, – повод для радости.

– Учитывая то, что ты выиграл все, в какой-то момент задумывался: «А что, если мне дадут приз?»

– Такие мысли действительно приходили в голову. Думаешь: «Я выиграл все, я был важен». Но это сложно...

Сами понимаете, что на позиции правого защитника выиграть «Золотой мяч » гораздо сложнее, – сказал Даниэль Карвахаль .