Глава Ла Лиги Тебас стал вице-президентом испанской федерации футбола. В совете директоров RFEF впервые поровну мужчин и женщин
Хавьер Тебас вошел в руководство испанского футбола.
62-летний функционер и глава Ла Лиги стал вице-президентом Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Рафаэль Лусан ранее был избран главой испанской Федерации футбола.
Хавьер Тебас также вошел в состав нового совета директоров Федерации футбола Испании, в котором объединены представители всех уровней испанского футбола.
Также отмечается, что совет директоров RFEF впервые состоит на 50% из мужчин и на 50% женщин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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