Глава Ла Лиги Тебас стал вице-президентом испанской федерации футбола. В совете директоров RFEF впервые поровну мужчин и женщин

Хавьер Тебас вошел в руководство испанского футбола.

62-летний функционер и глава Ла Лиги стал вице-президентом Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Рафаэль Лусан ранее был избран главой испанской Федерации футбола.

Хавьер Тебас также вошел в состав нового совета директоров Федерации футбола Испании , в котором объединены представители всех уровней испанского футбола.

Также отмечается, что совет директоров RFEF впервые состоит на 50% из мужчин и на 50% женщин.