Гершкович о тренерах: «Иностранцев терпят и приглашают по кругу, а наших – нет. Дискриминация. Станкович выстрелил, но надолго? Наши клубы не умеют терпеть»

Михаил Гершкович высказался касательно уровня иностранных тренеров в РПЛ.

– Сейчас вы бы как оценили уровень иностранных тренеров в РПЛ?

– У меня нет впечатления, что без них нельзя обойтись. Тот же Деян Станкович сейчас выстрелил, да, но надолго ли это?

У нас без работы сидят ребята, которые проявляли себя и как футболисты, и как тренеры. Но наши клубы не умеют терпеть, не понимают, что человеку надо дать время.

Иностранцев почему-то очень долго терпят и приглашают по кругу, а наших – нет. Это какая-то дискриминация, честно говоря.

– Почему так происходит?

– Я не понимаю, почему. Тут тоже надо обратить внимание на тех, кто управляет клубами. Чаще всего это нефутбольные люди.

Вы посмотрите – в «Спартаке » за долгое время не было даже ни одного российского помощника в штабе. Ну разве это нормально?

Я не против иностранных тренеров, если это специалисты такого уровня, как Хиддинк, Капелло, Адвокат, Спаллетти и так далее.

У них было чему поучиться, они не привозили с собой по 70 человек помощников. У них в штабах работали наши ребята, развивались, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.

Гершкович настроен вернуть налог на тренеров-легионеров: «С ним лига очистилась. Средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам, перестанут звать некомпетентных иностранцев»