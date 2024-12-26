Гершкович о тренерах: «Иностранцев терпят и приглашают по кругу, а наших – нет. Дискриминация. Станкович выстрелил, но надолго? Наши клубы не умеют терпеть»
– Сейчас вы бы как оценили уровень иностранных тренеров в РПЛ?
– У меня нет впечатления, что без них нельзя обойтись. Тот же Деян Станкович сейчас выстрелил, да, но надолго ли это?
У нас без работы сидят ребята, которые проявляли себя и как футболисты, и как тренеры. Но наши клубы не умеют терпеть, не понимают, что человеку надо дать время.
Иностранцев почему-то очень долго терпят и приглашают по кругу, а наших – нет. Это какая-то дискриминация, честно говоря.
– Почему так происходит?
– Я не понимаю, почему. Тут тоже надо обратить внимание на тех, кто управляет клубами. Чаще всего это нефутбольные люди.
Вы посмотрите – в «Спартаке» за долгое время не было даже ни одного российского помощника в штабе. Ну разве это нормально?
Я не против иностранных тренеров, если это специалисты такого уровня, как Хиддинк, Капелло, Адвокат, Спаллетти и так далее.
У них было чему поучиться, они не привозили с собой по 70 человек помощников. У них в штабах работали наши ребята, развивались, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.
Гершкович настроен вернуть налог на тренеров-легионеров: «С ним лига очистилась. Средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам, перестанут звать некомпетентных иностранцев»
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