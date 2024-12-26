Гершкович о легионерах в РПЛ: «Не нужно засорять наш футбол этим «шлаком». Нужно продумать, как поставить барьер»
Михаил Гершкович высказался по поводу легионеров в российском футболе.
«Налог на легионеров-игроков – уже более спорный вопрос. В нем нет необходимости, если лимитировать легионеров по качеству.
Повторюсь – не нужно засорять наш футбол этим «шлаком», сюда навалом приезжают иностранцы, которые не должны играть здесь ни по каким критериям, они только мешаются.
Нужно продумать, как поставить барьер.
Это не очень долгая работа, но она должна быть проведена качественно. Если поставить такую задачу, то критерии можно будет выработать.
Например, если игрок попадает под определенные критерии – подписывайте и не платите налог, если нет – платите и приглашайте хоть кого.
Нам не нужен здесь ни тренерский, ни игроцкий «шлак». Нам нужны качественные футболисты и специалисты», – сказал член исполкома РФС Михаил Гершкович.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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