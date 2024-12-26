«Однажды спартаковец – навсегда спартаковец». Промес выложил фото с эмблемой «Спартака»
Квинси Промес напомнил о своей причастности к «Спартаку».
Бывший полузащитник красно-белых опубликовал сторис с эмблемой клуба.
«Однажды спартаковец – навсегда спартаковец», – написал нидерландец.
Квинси Промес подписал годичный контракт с «Юнайтед» из Дубая в начале сентября.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Егор Титов: «Руководству «Спартака» открывается возможность убедить Станковича взять Промеса на сборы, дать шанс. Идеальная история для голливудского фильма»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Квинси Промеса
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