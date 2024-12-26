Файзуллаев предпочел бы перейти в «Жирону», а не в «Зенит»: «Зачем что-то менять внутри России?»
Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном переходе в другой российский клуб.
– Как думаешь, за сколько ЦСКА будет готов тебя продать?
– Ой, не знаю. И не считаю, что я должен отвечать на этот вопрос. В ЦСКА в меня поверили, дали шанс. Я люблю и уважаю этот клуб, и уйду, только если предложение будет устраивать ЦСКА.
– Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?
– Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?
– А если «Зенит» даст тебе много денег?
– И?
– Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?
– «Жирону», – заявил полузащитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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