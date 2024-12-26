Файзуллаев предпочел бы перейти в «Жирону», а не в «Зенит»: «Зачем что-то менять внутри России?»

Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном переходе в другой российский клуб.

– Как думаешь, за сколько ЦСКА будет готов тебя продать?

– Ой, не знаю. И не считаю, что я должен отвечать на этот вопрос. В ЦСКА в меня поверили, дали шанс. Я люблю и уважаю этот клуб, и уйду, только если предложение будет устраивать ЦСКА.

– Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?

– Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?

– А если «Зенит» даст тебе много денег?

– И?

– Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?

– «Жирону», – заявил полузащитник ЦСКА.