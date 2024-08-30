Боярский о Соболеве в «Зените»: «То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Команда примет его с удовольствием, потому что Александр отличный голеадор»

Михаил Боярский отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит».

Клуб из Петербурга объявил о переходе 27-летнего форварда из «Спартака».

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в « », не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков.

Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор. Тем более это решение руководства. Оно вряд ли будет ошибаться.

В юбилейном году нам нужно усиление нападения. Многие артисты переходят из театра в театр. Переход в « » из «Спартака» не будет играть особой роли, так как эти два клуба достаточно равны по мастерству», – сказал народный артист России.

Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»

Канчельскис о Соболеве: «Ничего святого у людей. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – не от большого ума. В наше время Александра уничтожили бы»