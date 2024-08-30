Боярский о Соболеве в «Зените»: «То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Команда примет его с удовольствием, потому что Александр отличный голеадор»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Михаил Боярский Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит».

Клуб из Петербурга объявил о переходе 27-летнего форварда из «Спартака».

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков.

Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор. Тем более это решение руководства. Оно вряд ли будет ошибаться.

В юбилейном году нам нужно усиление нападения. Многие артисты переходят из театра в театр. Переход в «Зенит» из «Спартака» не будет играть особой роли, так как эти два клуба достаточно равны по мастерству», – сказал народный артист России.

Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»

Канчельскис о Соболеве: «Ничего святого у людей. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – не от большого ума. В наше время Александра уничтожили бы»

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39 комментариев
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Ну вот официально дал старт переобуваться тем кто называл его дельфином. Теперь по мнению фанатов «Зенита» это будет не так
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+34
Человек играл Дартаньяна, для которого честь была превыше всего,но так и не понял этой роли.
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+25
Никаких принципов , ни у Соболева ни у Зенита
+14
-3
+11
нет сомнений, отличный...

Соболев сезон 23/24 5 голов + 6 передач = 11 действий

в том же сезоне Заболотный:
9 голов + 2 передачи = 11 действий
+9
0
+9
Михаил Сергеевич, лучше поведайте нам, как там «Тосно» в третьем дивизионе зоны «Северо-запад» выступает? Есть шансы на выход во вторую лигу?
+10
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+9
Ответ Cruel Snake
Ну вот официально дал старт переобуваться тем кто называл его дельфином. Теперь по мнению фанатов «Зенита» это будет не так
Ну теперь за его нырки пенальти ставить будут
+11
-2
+9
Началась кампания по общению.
+6
0
+6
Ответ Lunatic Insane
нет сомнений, отличный... Соболев сезон 23/24 5 голов + 6 передач = 11 действий в том же сезоне Заболотный: 9 голов + 2 передачи = 11 действий
На одном уровне с Великим Зе, что это, как не показатель уровня?
+6
0
+6
5+6 - да, голеадор..
+2
0
+2
Ответ heathen
Не неси ерунду, всегда свистели
Да видели мы ваш свист)
+2
0
+2
Ответ heathen
Комментарий скрыт
Нормальный такой перевод стрелок, хотя Быстров, Дзюба и в меньшей мере Бакаев были не так давно.
+2
0
+2
Слышал бы Александр Дюма, как Дартаньян переобувается, не стал бы писать о нем трилогию!
+2
0
+2
Ответ heathen
Комментарий скрыт
Так были не рады, что всем стадионом скандировали фамилию
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0
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Ответ Юрий Кечко
Никаких принципов , ни у Соболева ни у Зенита
Достойны друг-друга, чего греха таить.
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Так почему фанат Тосно так переживает за Зенит и Соболева
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гвардеец кардинала перешёл в мушкетёры... и они, канальи, не против
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По усам текло, а в рот не попало..
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шляпа в воздухе переобуваться!!!!!🤦 стыд и позор!!!🤦
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"Что ты Миша так орёшь, как ограбленный еврей? Ты д’Артаньяна не тревожь, он - дворянин, а ты - плебей!"(С) В.Гафт
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Отличный тост, теперь закусывай!
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Ответ Dmitry Orlov
На одном уровне с Великим Зе, что это, как не показатель уровня?
дак а я что сказл? я ведь и не спорил!
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щляпа,иди за Тосно болей
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Ответ Burel
Ну теперь за его нырки пенальти ставить будут
Вспоминаю Дзюбу. В Спартаке - нарушение в нападении, в Зените - пинальти в пользу Зенита.
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Отличный звиздобол.
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Надеюсь Барриос в коридоре ему хорошего пня даст.
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Каналья!
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Что-то Орлов долго паузу держит, один Боярский чушь несёт, оправдывая этот трансфер.
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Команда конечно примет Миша ))) там больше половина таких как Санёк )))
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Вы бы и Промеса приняли, если бы его Миллер купил.
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Ему и Фернандес был хорош. Такие привыкли всё баблом мерить.
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