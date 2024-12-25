Брайан Сарагоса: «Мне обещали многое в «Баварии», но это не было выполнено. Пресса прибивала меня, потому что я не говорил по-немецки или по-английски»
Брайан Сарагоса рассказал о критике из-за незнания немецкого языка.
«Мне обещали много вещей в «Баварии», но это не было выполнено. Мне потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. Это была другая страна, другой язык, другая еда, другая лига.
Критики говорили, что мюнхенскому клубу не стоило меня приобретать, что я не разговариваю на их языке. Критики было много. Я не обращаю на это внимание, но мои родители переживают. Мне все равно, что говорят критики.
Пресса прибивала меня, потому что я якобы не умел говорить по-английски или по-немецки», – сказал в интервью Diario de Navarra полузащитник «Осасуны» Брайан Сарагоса, выступающий за команду на правах аренды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Relevo
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