Брайан Сарагоса: «Мне обещали многое в «Баварии», но это не было выполнено. Пресса прибивала меня, потому что я не говорил по-немецки или по-английски»

Брайан Сарагоса рассказал о критике из-за незнания немецкого языка.

«Мне обещали много вещей в «Баварии», но это не было выполнено. Мне потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. Это была другая страна, другой язык, другая еда, другая лига.

Критики говорили, что мюнхенскому клубу не стоило меня приобретать, что я не разговариваю на их языке. Критики было много. Я не обращаю на это внимание, но мои родители переживают. Мне все равно, что говорят критики.

Пресса прибивала меня, потому что я якобы не умел говорить по-английски или по-немецки», – сказал в интервью Diario de Navarra полузащитник «Осасуны» Брайан Сарагоса , выступающий за команду на правах аренды.