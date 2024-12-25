  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим переехал во временный дом в южной части Манчестера. Моуринью провел в отеле 895 дней в период работы в «МЮ»
2

Аморим переехал во временный дом в южной части Манчестера. Моуринью провел в отеле 895 дней в период работы в «МЮ»

Рубен Аморим переехал из отеля в дом в Манчестере.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не стал следовать примеру Жозе Моуринью и выселился из отеля The Lowry, проведя в нем чуть больше месяца.

Во время работы в «МЮ» Моуринью провел в The Lowry 895 дней.

Аморим переехал во временный дом в южной части Манчестере, а чуть позже найдет постоянное место жительства, поскольку к нему присоединятся жена и двое детей.

Отмечается, что Аморим присматривается к недвижимости в районе Хейл, который популярен среди некоторых игроков «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЖозе Моуринью
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Каррера о багаже Аленичева и словах Абаскаля: «Не знаю, что это значит. Я пошел своим путем и выиграл, а Гильермо – нет! Завидовать нехорошо»
219 минут назад
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
57 минут назадСпецпроект
Егор Титов: «Руководству «Спартака» открывается возможность убедить Станковича взять Промеса на сборы, дать шанс. Идеальная история для голливудского фильма»
51сегодня, 12:54
Депутат Свищев о словах Лама про ЧМ в России: «Попал в секту, под русофобский дождь. 100% переобуется, ему будет стыдно. Вместо того чтобы продвигать спорт для всех, он заявляет такое»
19сегодня, 12:34
Губерниев о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Все, что сейчас в Большом театре происходит – тоже его наследие, наша архитектура потрясающая. Передачи Гаврилова – это он Бескову подсказал 100%»
12сегодня, 12:24
Денис Бояринцев: «Тренеры-легионеры предпочитают доверять иностранцу, даже если по уровню он равен российскому футболисту. Раньше легионеры в среднем были значительно более качественные»
14сегодня, 12:10
«Барса» сохраняет спокойствие в ситуации с Уильямсом, ожидая решение вопроса с зарплатным лимитом. Вингером «Атлетика» активно интересуется «Бавария»
9сегодня, 11:55
Черданцев о Кахигао: «Зарубежный спортдиректор – не панацея, скорее пиар-акция. Не факт, что человек, который приводил игроков в «Арсенал», будет так же успешно приводить в «Спартак»
24сегодня, 11:39
Кахигао находится в Москве и общается со «Спартаком». О назначении испанца спортивным директором должны объявить до конца года (Sport24)
29сегодня, 11:12
Агенты Угальде запускают информацию о готовности «ПСЖ» заплатить 30 млн евро за форварда «Спартака» (Legalbet)
36сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» зимой, парижане ведут переговоры об аренде с обязательством выкупа. Высокая вероятность перехода в клуб АПЛ
26 секунд назад
Брайан Сарагоса: «Мне обещали многое в «Баварии», но это не было выполнено. Пресса прибивала меня, потому что я не говорил по-немецки или по-английски»
114 минут назад
Риоло о Барколя: «Он никогда не будет так силен, как Мбаппе! Дуэ более талантлив. Ложные комплименты и чрезмерное восхваление разрушают игроков»
30 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Обладает качествами, которых не хватало после ухода Дзюбы. Александр входит в список лучших бомбардиров РПЛ за последние 4-5 лет»
347 минут назад
Черданцев считает, что Станкович не может быть спортдиректором: «Когда тренер начинает приводить игроков, как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке?»
12сегодня, 12:49
Меленстен о последнем месте «Плимута» Руни в Чемпионшипе: «Уэйн считает, что футболисты должны все уметь, но это игроки не его калибра»
1сегодня, 12:39
Сергей Юран: «Еще один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». На месте Станковича попросил бы еще нападающего таранного типа»
4сегодня, 12:21
ЦСКА анонсировал документальный сериал «Мама, мы ЦСКА» о жизни команды и клуба. Он выйдет зимой 2025 года на Okko
7сегодня, 12:10
«Дзюба превосходит практически всех защитников РПЛ. Он успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет». Гунько об Артеме
4сегодня, 12:01
«Ахмат» выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров упавшего в Актау самолета. Борт направлялся из Баку в Грозный
3сегодня, 11:54
Рекомендуем