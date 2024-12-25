Аморим переехал во временный дом в южной части Манчестера. Моуринью провел в отеле 895 дней в период работы в «МЮ»
Рубен Аморим переехал из отеля в дом в Манчестере.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не стал следовать примеру Жозе Моуринью и выселился из отеля The Lowry, проведя в нем чуть больше месяца.
Во время работы в «МЮ» Моуринью провел в The Lowry 895 дней.
Аморим переехал во временный дом в южной части Манчестере, а чуть позже найдет постоянное место жительства, поскольку к нему присоединятся жена и двое детей.
Отмечается, что Аморим присматривается к недвижимости в районе Хейл, который популярен среди некоторых игроков «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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