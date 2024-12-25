«Барса» сохраняет спокойствие в ситуации с Уильямсом, ожидая решение вопроса с зарплатным лимитом. Вингером «Атлетика» активно интересуется «Бавария»

«Барселона» не предпринимает никаких действий в отношении Нико Уильямса.

Интерес к 22-летнему вингеру «Атлетика » проявляют несколько европейских клубов, в число которых входят «Манчестер Юнайтед » и «Бавария ».

Как пишет Diario Sport, активнее всех себя проявляет мюнхенский клуб.

Отмечается, что «Барселона », которая хотела подписат футболиста прошлым летом, сохраняет спокойствие, ожидая решения проблем с лимитом зарплат.

Сам футболист еще не принял решение о том, где он может продолжить карьеру.

В этом сезоне Нико Уильямс забил 1 гол и сделал 3 передачи в 17 матчах Ла Лиги .