«Барса» сохраняет спокойствие в ситуации с Уильямсом, ожидая решение вопроса с зарплатным лимитом. Вингером «Атлетика» активно интересуется «Бавария»
«Барселона» не предпринимает никаких действий в отношении Нико Уильямса.
Интерес к 22-летнему вингеру «Атлетика» проявляют несколько европейских клубов, в число которых входят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Как пишет Diario Sport, активнее всех себя проявляет мюнхенский клуб.
Отмечается, что «Барселона», которая хотела подписат футболиста прошлым летом, сохраняет спокойствие, ожидая решения проблем с лимитом зарплат.
Сам футболист еще не принял решение о том, где он может продолжить карьеру.
В этом сезоне Нико Уильямс забил 1 гол и сделал 3 передачи в 17 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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