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  • «Барса» сохраняет спокойствие в ситуации с Уильямсом, ожидая решение вопроса с зарплатным лимитом. Вингером «Атлетика» активно интересуется «Бавария»
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«Барса» сохраняет спокойствие в ситуации с Уильямсом, ожидая решение вопроса с зарплатным лимитом. Вингером «Атлетика» активно интересуется «Бавария»

«Барселона» не предпринимает никаких действий в отношении Нико Уильямса.

Интерес к 22-летнему вингеру «Атлетика» проявляют несколько европейских клубов, в число которых входят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Как пишет Diario Sport, активнее всех себя проявляет мюнхенский клуб.

Отмечается, что «Барселона», которая хотела подписат футболиста прошлым летом, сохраняет спокойствие, ожидая решения проблем с лимитом зарплат.

Сам футболист еще не принял решение о том, где он может продолжить карьеру.

В этом сезоне Нико Уильямс забил 1 гол и сделал 3 передачи в 17 матчах Ла Лиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoНико Уильямс
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoБарселона
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoБавария
logoМанчестер Юнайтед
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