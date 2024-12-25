Экс-советник Федуна Камоцци: «Россия для Италии – друг. Надеюсь, Федерация футбола Италии не будет против возвращения России на международную арену»
Франко Камоцци заявил, что Италия является другом для России.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Германия, Швеция, Норвегия не против возвращения России на международную арену.
«Надеюсь, что Федерация футбола Италии не будет выступать против возвращения России на международную арену.
К слову, в Италии люди не против России. Для нас Россия – наш друг», – сказал итальянский менеджер, бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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