Франко Камоцци заявил, что Италия является другом для России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил , что Германия, Швеция, Норвегия не против возвращения России на международную арену.

«Надеюсь, что Федерация футбола Италии не будет выступать против возвращения России на международную арену.

К слову, в Италии люди не против России. Для нас Россия – наш друг», – сказал итальянский менеджер, бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци.