Владелец «Милана»: «Пресса не помогает, да и правительство – тоже. Они отобрали льготы – это усложнило конкуренцию с другими лигами. Футбол – одна из крупнейших статей экспорта»

Джерри Кардинале считает, что пресса и власти не помогают клубам в Серии А.

«Я перестал читать газеты в Италии, потому что они могут просто все выдумать. Я вижу это как цепочку с разными компонентами.

Болельщики выполняют свою работу, но проблема в том, что большинство других компонентов в этой цепочке мешают нам предлагать фанатам лучшее.

СМИ чаще всего не помогают, да и правительство тоже.

Недавно они отобрали налоговые льготы, которые мы получали, когда платили игрокам – это еще больше усложнило для нас конкуренцию с другими лигами.

Как это нам поможет? Они должны понимать, что футбол – одна из крупнейших статей экспорта Италии», – сказал владелец «Милана » Джерри Кардинале .