Владелец «Милана»: «Пресса не помогает, да и правительство – тоже. Они отобрали льготы – это усложнило конкуренцию с другими лигами. Футбол – одна из крупнейших статей экспорта»
Джерри Кардинале считает, что пресса и власти не помогают клубам в Серии А.
«Я перестал читать газеты в Италии, потому что они могут просто все выдумать. Я вижу это как цепочку с разными компонентами.
Болельщики выполняют свою работу, но проблема в том, что большинство других компонентов в этой цепочке мешают нам предлагать фанатам лучшее.
СМИ чаще всего не помогают, да и правительство тоже.
Недавно они отобрали налоговые льготы, которые мы получали, когда платили игрокам – это еще больше усложнило для нас конкуренцию с другими лигами.
Как это нам поможет? Они должны понимать, что футбол – одна из крупнейших статей экспорта Италии», – сказал владелец «Милана» Джерри Кардинале.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SempreMilan
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