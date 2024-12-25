Владелец «Милана»: «Я не стремлюсь американизировать клуб. Но пытаюсь внедрить некоторые американские практики, которые могут вывести его на новый уровень»

Владелец «Милана» заявил, что не стремится американизировать клуб.

Американская компания RedBird Capital Partners приобрела итальянский клуб в 2022 году. Ее основателем является бизнесмен Джерри Кардинале .

«Я не стремлюсь американизировать «Милан ». Но пытаюсь внедрить некоторые американские практики, которые могут вывести «Милан» на новый уровень.

Также я уделяю внимание бизнесу Серии А. Мне интересно посмотреть, как мы можем помочь им вести переговоры о международных медиа-сделках.

В США другие отношения между владельцами клубов и лигами. Здесь больше разных уровней – Серия А, Федерация футбола Италии, УЕФА , ФИФА ... Для меня это процесс обучения. Дома я мог бы делать все это с закрытыми глазами», – сказал Кардинале.

В текущем сезоне команда занимает 8-е место в таблице Серии А.