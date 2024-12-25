Абаскаль о Джикии в запасе «Спартака»: «С моей стороны отношение было уважительным. Игроку бывает нелегко принять роль, если она не касается основы. Модрич – положительный пример»

Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с уходом Георгия Джикии из «Спартака».

В сезоне-2023/24 защитник провел только 8 матчей в Мир РПЛ за московский клуб. После его завершения он покинул команду.

– Вопрос о Джикии. Многие до сих пор не понимают, почему капитан команды оказался на скамейке запасных. Вы расстались с ним по-хорошему, Георгий не обиделся на вас?

– Это деликатная тема для всех из-за его авторитета в клубе и его положения как одного из капитанов команды. Знаете, решения принимаются на основе результатов, футбол – это соревновательный вид спорта, где важна каждая деталь. Я очень верю в честность и в то, что с футболистами нужно быть откровенным.

Игроку иногда бывает нелегко принять роль в команде, если она не касается стартового состава, и это может привести к путанице. Положительным примером может служить Лука Модрич с его карьерой и знанием того, что в футболе бывают моменты, которые меняют его статус.

Мы работали вместе с Джикией с уважением друг к другу, чтобы «Спартак » достиг своих целей. С моей стороны отношение было уважительным, – сказал бывший тренер красно-белых.