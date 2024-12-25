Мареска о «Челси»: «Мы вторые не просто после 4-5 матчей, когда таблица еще не отражает реальной ситуации, а после 17 туров. Мы довольны своим положением»

Энцо Мареска считает, что «Челси» по праву идет на второй строчке в АПЛ.

«Реальность такова, что мы вторые, и мы не просто идем вторыми после четырех или пяти матчей, когда таблица еще не отражает реальной ситуации. Мы вторые после 17 матчей, то есть почти на экваторе чемпионата, так что, пожалуй, в таблице есть некоторая правда о том, что из себя представляют команды и на каком этапе они находятся.

Но, конечно, «Ливерпуль » великолепен с первого дня. Он обладает составом, который уже пережил тот самый момент, выиграл трофей, а это важно.

На одной из пресс-конференций я говорил, что год назад, когда «Ливерпуль» играл с «Челси» в финале Кубка лиги, я сравнил количество финалов у игроков одной команды и другой и увидел огромную разницу.

Это показывает, какой необходим опыт для того, чтобы прочувствовать момент, подняться и приблизиться к триумфу, но мы довольны своим положением на данный момент», – сказал главный тренер «Челси ».