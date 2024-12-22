Мареска о 0:0: «Я доволен «Челси» даже больше, чем после победы над «Брентфордом». Мы сделали все, что могли»
Энцо Мареска высказался о ничьей с «Эвертоном» (0:0).
«Это была настоящая игра. Я очень доволен, потому что ребята фантастически сыграли. Иногда приходится действовать иначе, и мы учимся играть в другой футбол.
Наш соперник – это одна из лучших команд Европы по числу сухих матчей. Я сказал игрокам, что доволен даже больше, чем после игры с «Брентфордом» на прошлой неделе (2:1).
Мы сделали все, что могли. Конечно, всегда есть то, что можно улучшить, но мы очень довольны, потому что это тяжелый стадион – не только для нас, но и для всех в Премьер-лиге», – сказал главный тренер «Челси» в интервью MOTD.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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