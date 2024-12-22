Мареска о 0:0: «Я доволен «Челси» даже больше, чем после победы над «Брентфордом». Мы сделали все, что могли»

Энцо Мареска высказался о ничьей с «Эвертоном» (0:0).

«Это была настоящая игра. Я очень доволен, потому что ребята фантастически сыграли. Иногда приходится действовать иначе, и мы учимся играть в другой футбол.

Наш соперник – это одна из лучших команд Европы по числу сухих матчей. Я сказал игрокам, что доволен даже больше, чем после игры с «Брентфордом» на прошлой неделе (2:1).

Мы сделали все, что могли. Конечно, всегда есть то, что можно улучшить, но мы очень довольны, потому что это тяжелый стадион – не только для нас, но и для всех в Премьер-лиге», – сказал главный тренер «Челси » в интервью MOTD.