Мареска считает, что «Ман Сити» еще поборется за титул: «У них травмы в каждом матче, игроков не хватает. Ситуация очень плохая, они в такой еще не бывали»

Энцо Мареска уверен, что «Манчестер Сити» еще поборется за чемпионство.

«Думаю, в конце сезона они будут у вершины. Они сейчас в такой ситуации, в которой прежде не бывали. В каждом матче у них новые травмы. Им сейчас не хватает футболистов, а те, кто есть, вероятно, не на 100% готовы, потому что сами только что вернулись после травм.

Ситуация очень плохая, но я думаю, что так бывает у всех, когда происходит нечто подобное», – сказал главный тренер «Челси », ранее ассистировавший Пепу Гвардиоле.