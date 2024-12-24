Александр Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня. Что бросаетесь фразами? Это по‑дилетантски, по‑лоховски. У нас много таких, кто смешит наш футбол»

Александр Мостовой заявил, что только он не критиковал Манфреда Угальде.

Нападающий «Спартака» является лучшим бомбардиром этого сезона Мир РПЛ, забив 15 голов в 18 матчах.

«До прихода Манфреда Угальде в «Спартак » мы вообще не слышали эту фамилию. В том сезоне его критиковали все, кроме меня.

Кричали, что за него заплатили столько денег. А я говорил: «Подождите, ребят, сейчас все будет».

Что вы бросаетесь фразами? Это непрофессионально, по‑дилетантски, по‑лоховски.

У нас много таких, кто смешит наш футбол», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .

Мостовой об Угальде: «Игра головой – его слабое место. Голевая засуха – стечение обстоятельств, но это не отменяет факта, что за него переплатили»