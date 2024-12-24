Директор «Севильи» Орта – один из приоритетных вариантов на пост в «Спартаке». Испанцы сообщили, что он не уйдет
«Спартак» заинтересован в приглашении спортивного директора «Севильи».
По информации Metaratings.ru, Виктор Орта является одним из приоритетных вариантов на должность спортивного директора «Спартака».
Отмечается, что переход может осложнить наличие действующего контракта специалиста с «Севильей» и туманные сроки возвращения российских клубов в еврокубки.
Кроме того, у Орты и его возможного штаба достаточно высокие финансовые условия. В сезоне-2013/14 специалист занимал должность главы скаутской службы «Зенита».
Пресс-служба «Севильи» прокомментировала эту информацию «Спорт-Экспрессу».
«У Орты контракт с «Севильей». Он продолжит работу в клубе», – сообщили в пресс-службе клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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