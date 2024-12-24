Глава «Ред Булл» о переговорах с Клоппом: «Самые легкие за последние 20 лет. Финансовая сторона заняла секунд 20, потому что он сразу заявил, что готов взяться за эту задачу»
«За последние 20 лет в футболе я участвовал в многочисленных переговорах, помогал организовывать их и проводил сам. Должен сказать, что, когда было получено согласие, это были самые легкие переговоры. Не потому, что мы предложили ему невероятный финансовый пакет, напротив.
Мы обсуждали финансовую сторону дела секунд 20, потому что он сразу заявил, что готов взяться за эту задачу. Надеюсь, он сейчас этого не услышит, потому что тогда он подумает, что он и его агент плохо вели переговоры. Но нет, с финансовой стороны это заняло всего 20 секунд. Когда он дал согласие, это стали одними из самых легких переговоров за 20 лет», – сказал генеральный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф в интервью Welt TV.
Сообщается, что экс-тренер «Ливерпуля» будет зарабатывать около 12 миллионов евро в год на своей новой должности – главы глобального футбольного подразделения «Ред Булл».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий