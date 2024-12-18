«Зальцбург» назначил Леча после увольнения экс-помощника Клоппа Лейндерса
«Зальцбург» назначил нового главного тренера.
Команду возглавил 56-летний Томас Леч, сообщает пресс-служба австрийского клуба.
Немецкий специалист подписал контракт до 2027 года и будет официально представлен 3 января. Последним местом работы Леча был «Бохум».
Фото: x.com/RedBullSalzburg
Ранее «Ред Булл» объявил об уходе Пепа Лейндерса, бывшего помощника Юргена Клоппа в «Ливерпуле». При нем команда шла на 5-м месте в лиге Австрии, а в ЛЧ у нее 5 поражений в 6 матчах и 32-е место в таблице.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Зальцбурга»
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