«Зальцбург» назначил Леча после увольнения экс-помощника Клоппа Лейндерса

«Зальцбург» назначил нового главного тренера.

Команду возглавил 56-летний Томас Леч, сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Немецкий специалист подписал контракт до 2027 года и будет официально представлен 3 января. Последним местом работы Леча был «Бохум».

Фото: x.com/RedBullSalzburg

Ранее «Ред Булл» объявил об уходе Пепа Лейндерса, бывшего помощника Юргена Клоппа в «Ливерпуле». При нем команда шла на 5-м месте в лиге Австрии, а в ЛЧ у нее 5 поражений в 6 матчах и 32-е место в таблице.