«Бешикташ» просит УЕФА перенести матч с «Твенте» в другую страну или город Нидерландов из-за отказа Энсхеде принять турецких фанатов

«Бешикташ» запросил переноса матча с «Твенте» в другой город или страну.

«После встречи, состоявшейся 17 декабря 2024 года с участием наших заместителей председателя Онура Гечмеза и Мете Вардара, представителей УЕФА, футбольного клуба «Твенте» и муниципалитета Энсхеде, а также мэра города Энсхеде Рулофа Блекера, было решено не допускать наших болельщиков на матч Лиги Европы УЕФА «Твенте» – «Бешикташ», который состоится на стадионе «Твенте» 30 января 2025 года.

В официальном письме, направленном нам 20 декабря 2024 года, г-н Блекер сообщил, что не изменил своего решения. В качестве причины своего решения он указал поведение наших болельщиков на предыдущих матчах «Бешикташа» в еврокубках. Несмотря на то что наши заместители председателя Гечмез и Вардар пообещали принять все меры безопасности и дополнительные требования, предъявленные местными властями, а также полностью выполнить необходимые процедуры продажи билетов на встрече 17 декабря 2024 года, мы расцениваем произвольное упорство г-на Блекера в своем решении как акт дискриминации против нас.

В связи с этим мы не хотим проводить матч Лиги Европы УЕФА против «Твенте» в городе Энсхеде, где сам мэр Рулоф Блекер заявил о невозможности обеспечения безопасности. «Бешикташ» обратился в УЕФА с просьбой провести матч «Твенте» – «Бешикташ» Лиги Европы УЕФА в другой стране или в другом городе Нидерландов, где болельщики обеих команд смогут находиться на трибунах в дружеской и безопасной обстановке», – говорится в заявлении турецкого клуба.