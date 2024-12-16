Аршавин о спаде «Зенита»: «Сломались Глушенков и Вендел, вся власть вернулась Клаудиньо, а он медленно развивает атаки. Под нападающим просто дыра – нужна «десятка»
– Почему у «Зенита» все сломалось после яркого старта сезона?
– Потому что сломались Глушенков и Вендел.
– Только из-за этого?
– Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может.
Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом. Если Саша посмотрит статистику (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’), мне кажется, что каждая третья передача приходит Клаудиньо.
– Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.
– Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя. Может быть, двадцать секунд назад надо было из центра сделать диагональ, а он навешивает на этих трех столбов, когда там уже мало шансов выиграть.
Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру «Зенита».
«Зениту» нужна «десятка» – человек, который будет определять игру под нападающим. Сейчас там просто дыра.
– Глушенков не может быть таким игроком?
– Может. При нынешнем составе Глушенков должен играть «десятку», Гонду – нападающий, слева – Мостовой, если брать последние матчи, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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