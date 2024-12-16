  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о спаде «Зенита»: «Сломались Глушенков и Вендел, вся власть вернулась Клаудиньо, а он медленно развивает атаки. Под нападающим просто дыра – нужна «десятка»
18

Аршавин о спаде «Зенита»: «Сломались Глушенков и Вендел, вся власть вернулась Клаудиньо, а он медленно развивает атаки. Под нападающим просто дыра – нужна «десятка»

Андрей Аршавин высказался о причинах спада в игре «Зенита».

– Почему у «Зенита» все сломалось после яркого старта сезона?

– Потому что сломались Глушенков и Вендел

– Только из-за этого?

– Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может.

Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом. Если Саша посмотрит статистику (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’), мне кажется, что каждая третья передача приходит Клаудиньо. 

– Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.

– Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя. Может быть, двадцать секунд назад надо было из центра сделать диагональ, а он навешивает на этих трех столбов, когда там уже мало шансов выиграть. 

Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру «Зенита».

«Зениту» нужна «десятка» – человек, который будет определять игру под нападающим. Сейчас там просто дыра.

– Глушенков не может быть таким игроком?

– Может. При нынешнем составе Глушенков должен играть «десятку», Гонду – нападающий, слева – Мостовой, если брать последние матчи, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
logoАндрей Аршавин
logoМаксим Глушенков
logoАндрей Мостовой
Это футбол, брат!
Александр Дорский
logoКлаудиньо
logoВендел
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Борис Игнатьев: «Аршавин мог бы замахнуться на политическую карьеру в России. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще»
9сегодня, 14:55
Медведев о Семаке: «Контракт с «Зенитом» будет действовать до конца сезона‑2029/30. Повторяю специально для уважаемого Петржелы» 
53сегодня, 07:57
Олег Иванов о спаде «Зенита»: «Есть набор профессионалов, но нет своего Горлуковича – того, кто может ударить кулаком по столу. Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?»
63сегодня, 06:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Химкам» конец, если Садыгов отойдет от футбола. Область не сможет финансировать клуб в таком объеме, задача будет быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты». Гурцкая об аресте инвестора
49 минут назад
Болельщик «Ман Сити» умер на матче с «МЮ». Мужчина потерял сознание у входа на стадион, его увезли на скорой
716 минут назад
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
27 минут назадСпецпроект
Форвард «Рапида» Бургшталлер получил перелом основания черепа в результате нападения в центре Вены. Футболист пропустит несколько месяцев
633 минуты назад
Новым президентом RFEF избран Рафаэль Лусан. Его могут отстранить из-за дела о хищении гранта на реконструкцию футбольного поля – суд вынесет вердикт по апелляции в феврале
846 минут назад
Мостовой об охоте Воробьева на зайцев: «Это не запрещено – кто-то фото с голой жопой выставляет и тащится. Для меня что-то связанное со стрельбой – запрет»
58сегодня, 16:18
Матч за Суперкубок Европы-2025 пройдет в Удине 13 августа
8сегодня, 16:09
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лацио»
98сегодня, 16:02
Ненахов о сборной: «Конечно, я хочу там играть, но если я сейчас не нужен, то дверь для себя закрыл. Это был осмысленный ответ, но его по-другому поняли»
6сегодня, 15:59
Барановская о переезде в Москву: «Инна Жиркова меня приютила и сказала: «Срочно забирай детей!» Денег не было – не будем вспоминать причину. Но как-то справились»
35сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Жозе не хочет покидать «Спартак» зимой. «Лас-Пальмас» не делал предложений по форварду (Metaratings)
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Борнмута»
100326 минут назад
«Велес Сарсфилд» стал чемпионом Аргентины впервые с 2013 года
13сегодня, 15:18
Борис Игнатьев: «Аршавин мог бы замахнуться на политическую карьеру в России. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще»
9сегодня, 14:55
Шервуд о Джексоне: «Иногда выглядит как рэпер или актер, пытающийся играть в футбол. Забивает в самых сложных моментах, если бы мог завершать еще и легкие, показатели удвоились бы»
17сегодня, 14:36
«Ред Булл» уволил Лейндерса. Команда идет 5-й в лиге Австрии, а в ЛЧ у нее 5 поражений в 6 матчах при экс-помощнике Клоппа
13сегодня, 14:31
Алессандро Костакурта: «Милану» не достает таких ценностей, как скромность, альтруизм, страсть и взаимопомощь. Фонсека работает больше, чем-кто либо»
4сегодня, 13:57
«Реал» подпишет Фати за 100+ тысяч евро. Защитник «Леганеса» претендует на место в «Кастилье»
12сегодня, 13:46
Ба ударил Джеко головой и рассек ему бровь. Форвард «Фенербахче» Моуринью перед этим пихнул локтем защитника «Истанбула» и послал его – ВАР не учел этого
14сегодня, 13:15Фото
«Лацио» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
6сегодня, 13:05
Рекомендуем