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  • «Бавария» хочет купить Гиттенса летом, Компани и Эберль от него в восторге. Мюнхенцы уже собрали информацию о вингере «Боруссии»
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«Бавария» хочет купить Гиттенса летом, Компани и Эберль от него в восторге. Мюнхенцы уже собрали информацию о вингере «Боруссии»

Джейми Гиттенс привлек внимание «Баварии».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что главный тренер Венсан Компани и спортивный директор Макс Эберль в восторге от вингера «Боруссии». Мюнхенский клуб уже собрал основную информацию касательно 20-летнего футболиста и внимательно следит за ситуацией. Англичанин оповещен об интересе.

«Бавария» не собирается приобретать Гиттенса зимой, но в списке целей на летнее трансферное окно он высоко. Отмечается, что многое будет зависеть от того, сообщит ли сам Джейми «Боруссии» о желании уйти, а также от того, будут ли клубы АПЛ пытаться купить его по окончании сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Гиттенс забил 5 голов в 15 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoДжейми Гиттенс
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoБавария
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