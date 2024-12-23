«Бавария» хочет купить Гиттенса летом, Компани и Эберль от него в восторге. Мюнхенцы уже собрали информацию о вингере «Боруссии»

Джейми Гиттенс привлек внимание «Баварии».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что главный тренер Венсан Компани и спортивный директор Макс Эберль в восторге от вингера «Боруссии». Мюнхенский клуб уже собрал основную информацию касательно 20-летнего футболиста и внимательно следит за ситуацией. Англичанин оповещен об интересе.

«Бавария » не собирается приобретать Гиттенса зимой, но в списке целей на летнее трансферное окно он высоко. Отмечается, что многое будет зависеть от того, сообщит ли сам Джейми «Боруссии » о желании уйти, а также от того, будут ли клубы АПЛ пытаться купить его по окончании сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Гиттенс забил 5 голов в 15 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .