Семшов стал советником губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту
Игорь Семшов будет помогать губернатору Белгородской области.
Бывший полузащитник сборной России занял должность советника Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту.
Семшов завершил карьеру футболиста в 2014 году и в дальнейшем работал в качестве главного тренера или члена тренерского штаба в таких клубах, как тульский «Арсенал», «Химки», «Чайка», «Химик» (Новомосковск).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Победа 31»
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