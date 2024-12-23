Семшов стал советником губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту

Игорь Семшов будет помогать губернатору Белгородской области.

Бывший полузащитник сборной России занял должность советника Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту.

Семшов завершил карьеру футболиста в 2014 году и в дальнейшем работал в качестве главного тренера или члена тренерского штаба в таких клубах, как тульский «Арсенал», «Химки», «Чайка», «Химик» (Новомосковск).