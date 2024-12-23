Медведев из «Зенита» набрал меньше всех голосов среди кандидатов от РПЛ в исполком РФС. Его не утвердили

Медведев из «Зенита» не прошел в исполком РФС по квоте представителей клубов.

Сегодня стало известно , что клубы Мир РПЛ утвердили трех кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице-президент и генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров, президент «Ростова » Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев набрал меньше всех голосов среди кандидатов – 9. Гафин получил 11 голосов, Арутюнянц – 13, Айдамиров – 15.