Медведев из «Зенита» набрал меньше всех голосов среди кандидатов от РПЛ в исполком РФС. Его не утвердили
Медведев из «Зенита» не прошел в исполком РФС по квоте представителей клубов.
Сегодня стало известно, что клубы Мир РПЛ утвердили трех кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев набрал меньше всех голосов среди кандидатов – 9. Гафин получил 11 голосов, Арутюнянц – 13, Айдамиров – 15.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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