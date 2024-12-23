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Тебас может стать вице-президентом испанской федерации футбола. Новый президент Лусан считает, что это поможет наладить контакт с остальными организациями

Хавьер Тебас может стать вице-президентом испанской федерации футбола.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на прошлой неделе избрала нового президента в лице Рафаэля Лусана, теперь ему предстоит сформировать свою команду.

В связи с этим в СМИ упоминается кандидатура нынешнего президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Утверждается, что возможность его назначения набирает все большую силу. Это стало бы ответом на желание Лусана наладить контакт с остальными футбольными организациями.

По словам журналиста Cadena SER Антона Меаны, новый руководитель федерации хочет, чтобы Беатрис Альварес, президент Лиги F, и Давид Аганзо, президент ассоциации профессиональных футболистов Испании, также заняли посты вице-президентов RFEF.

Первым вице-президентом станет Серхио Мерчан, который в последний момент снял свою кандидатуру на пост президента.

Новым президентом RFEF избран Рафаэль Лусан. Его могут отстранить из-за дела о хищении гранта на реконструкцию футбольного поля – суд вынесет вердикт по апелляции в феврале

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Хавьер Тебас
logoЛа Лига
Ассоциация футболистов Испании
Федерация футбола Испании
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