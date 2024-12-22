«Сабах» Березуцкого впервые проиграл. Было три победы и ничья

«Сабах» Василия Березуцкого впервые проиграл.

В 18-м туре чемпионата Азербайджана «Сабах» на выезде уступил команде «Шамахы» (1:3).

Это первое поражение экс-защитника ЦСКА во главе азербайджанской команды. До этого было три победы и ничья.

«Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате, набрав 26 очков.