«Сабах» Березуцкого впервые проиграл. Было три победы и ничья
«Сабах» Василия Березуцкого впервые проиграл.
В 18-м туре чемпионата Азербайджана «Сабах» на выезде уступил команде «Шамахы» (1:3).
Это первое поражение экс-защитника ЦСКА во главе азербайджанской команды. До этого было три победы и ничья.
«Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате, набрав 26 очков.
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