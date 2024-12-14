«Сабах» Березуцкого обыграл лидера чемпионата Азербайджана «Араз-Нахчыван» – 1:0. Это третья победа команды в 4 матчах при россиянине

«Сабах» Василия Березуцкого обыграл лидера чемпионата Азербайджана.

В 17-м туре «Сабах » на выезде победил «Араз-Нахчыван » (1:0), идущий на первом месте в турнирной таблице. Победный мяч забил Джой-Лэнс Миккельс на 79-й минуте.

Команда Березуцкого сократила отставание от первой тройки до 4 очков, занимая 5-ю строчку.

Это третья победа экс-защитника ЦСКА за 4 матча во главе «Сабаха», поражений нет.