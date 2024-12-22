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Каррагер призвал запретить вратарям пасовать партнерам, стоящим спиной к воротам: «Это нужно прекратить, столько голов было пропущено в АПЛ»

Джейми Каррагер высказался об ошибке Давида Райи в матче с «Кристал Пэлас».

Во время матча «Арсенала» с «Кристал Пэлас» (5:1) вратарь «канониров» отдал пас стоящему спиной к воротам Томасу Парти. «Пэлас» завладел мячом в штрафной гостей, но это не привело к опасности для «Арсенала».

Тем не менее Каррагер заявил, что вратари «должны прекратить» пасовать партнерам по команде, когда они стоят спиной к воротам и находятся под давлением.

«Это худший футбол – отдавать прямой пас через вратаря. Столько голов было пропущено в Премьер-лиге, это нужно прекратить.

Вратарям нужно запретить делать такие пасы. Им нужно выбивать вперед», – сказал Sky Sports экс-защитник «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoАрсенал
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Россия
logoДавид Райя
правила
logoТомас Парти
logoДжейми Каррагер
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