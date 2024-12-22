«Милан» близок к трансферу 26-летнего вингера Каннобио за 4 млн евро (El Observador)

«Милан» близок к приобретению Агустина Каноббио из «Атлетико Паранаэнсе».

По данным El Observador, сумма трансфера может составить 4 млн евро. «Атлетико Паранаэнсе» купил игрока у «Пеньяроля» в марте 2022 года за 2,85 млн евро. В случае трансфера «Пеньяроль» получит процент от гонорара, составляющий 450 тысяч евро.

Интерес к футболисту также проявляли «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и «Палмейрас», но Каноббио настроен на переход Европу.

26-летний игрок – универсальный вингер, который в основном играет на левом фланге, но может также располагаться справа или в более глубокой роли позади нападающего.

За «Атлетико Паранаэнсе» в этом сезоне Агустин забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 48 матчах. Также у него 12 матчей за сборную Уругвая, в которых он забил один гол и отдать одну результативную передачу.

Подробная статистика уругвайца доступна по ссылке .