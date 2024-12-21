Исак набрал 14 очков за хет-трик «Ипсвичу». Свой первый за «Ньюкасл»
«Ньюкасл» на выезде разгромил «Ипсвич» (4:0).
Александер Исак забил 3 гола, на это у него ушло всего 53 минуты. За матч у него 14 фэнтези-очков (+2 за игру, +12 за голы), в фэнтези АПЛ его выбрали 27,69% игроков. Нападающий забил в 4-м матче чемпионата подряд, теперь у него 10 голов в 14 играх.
Исак впервые забил 3 мяча в 1 матче за «Ньюкасл» в АПЛ, предыдущий хет-трик швед оформил еще в Ла Лиге в 2021-м, выступая за «Реал Сосьедад».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем