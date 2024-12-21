Исак набрал 14 очков за хет-трик «Ипсвичу». Свой первый за «Ньюкасл»

«Ньюкасл» на выезде разгромил «Ипсвич» (4:0).

Александер Исак забил 3 гола, на это у него ушло всего 53 минуты. За матч у него 14 фэнтези-очков (+2 за игру, +12 за голы), в фэнтези АПЛ его выбрали 27,69% игроков. Нападающий забил в 4-м матче чемпионата подряд, теперь у него 10 голов в 14 играх.

Исак впервые забил 3 мяча в 1 матче за «Ньюкасл» в АПЛ, предыдущий хет-трик швед оформил еще в Ла Лиге в 2021-м, выступая за «Реал Сосьедад».