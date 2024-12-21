Оласа продлил контракт с «Краснодаром» на 3 года. Об этом сообщил агент защитника
Лукас Оласа заключил новый договор с «Краснодаром».
«Лукас подписал новый трехлетний контракт с «Краснодаром». Он счастлив там», – сообщил Пабло Риверо, агент защитника.
Оласа выступает в Мир РПЛ с сезона-2023/24. В текущем чемпионате России 30-летний футболист провел 16 игр.
Подробно со статистикой уругвайца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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