0

Оласа продлил контракт с «Краснодаром» на 3 года. Об этом сообщил агент защитника

Лукас Оласа заключил новый договор с «Краснодаром».

«Лукас подписал новый трехлетний контракт с «Краснодаром». Он счастлив там», – сообщил Пабло Риверо, агент защитника.

Оласа выступает в Мир РПЛ с сезона-2023/24. В текущем чемпионате России 30-летний футболист провел 16 игр.

Подробно со статистикой уругвайца можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЛукас Оласа
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
агенты
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ман Сити» может опуститься на 8-е место по итогам тура АПЛ. Команда Гвардиолы сегодня 6-я
3 минуты назад
Лапорта о «Барсе»: «Я был здесь при Райкарде, бравшем ЛЧ в 2006-м, и при Пепе в 2009-м. Нынешняя команда еще не оправдала ожиданий, пусть не думают, что все сделано»
623 минуты назад
Мостовой готов помочь Гвардиоле в «Ман Сити»: «Побежал бы из Москвы. Конечно, ни фига себе!»
2925 минут назад
Забивал ли Криштиану в Boxing Day? А кто лучший бомбардир в истории этого дня?
26 минут назадСпецпроект
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Пэлас», «Ман Сити» уступил «Астон Вилле», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
58254 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Фрайбург», «Айнтрахт» уступил «Майнцу», «Дортмунд» сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье
3155 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Сосьедад» Захаряна уступил «Сельте», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3156 минут назадLive
Мудрик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Усика и Фьюри. Игрок «Челси» отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста
22сегодня, 17:16Фото
Анчелотти – лучший клубный тренер года по версии IFFHS. Алонсо – 2-й, Пеп – 3-й, Гасперини – 4-й, Терзич – 5-й
18сегодня, 17:03
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Дженоа», «Ювентус» сыграет в воскресенье, «Интер» в понедельник
11сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Жезус впервые забил в этом сезоне АПЛ – дубль «Кристал Пэлас». Форвард «Арсенала» сделал хет-трик в прошлой игре – тоже с «Пэлас»
2 минуты назад
Исак набрал 14 очков за хет-трик «Ипсвичу». Свой первый за «Ньюкасл»
3 минуты назадФэнтези
Шарп о Рэшфорде: «Нельзя сказать, что тен Хаг и Аморим убивали его уверенность в себе. После 30 голов за сезон Маркус просто перестал забивать. Он недостаточно выкладывается»
12 минут назад
«Дженоа» – «Наполи». 1:2 – Замбо-Ангисса, Ррахмани и Пинамонти забили. Онлайн-трансляция
113 минут назадLive
«Кристал Пэлас» – «Арсенал». 1:2 – Жезус сделал дубль, Сарр тоже забил. Онлайн-трансляция
1040 минут назадLive
Сака заменен из-за мышечной травмы на 24-й минуте матча «Арсенала» с «Кристал Пэлас»
217 минут назадФото
«Педри – лучший игрок прямо сейчас. Не только потому, что он с Тенерифе, я всегда был фанатом Хави, Алонсо, Гвардиолы. А Ямаль – просто зверь». Рэпер Делакалье об игроках
248 минут назад
Ивуарийская федерация о расизме в адрес Синго после удара шипами в лицо Доннарумме: «Мы за уважение и равенство в спорте и призываем защитить фундаментальные ценности футбола»
252 минуты назад
«Байер» – «Фрайбург». Виртц и Джака играют. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
«Саутгемптон» возглавил экс-тренер «Ромы» Юрич. Контракт – до лета 2026 года
3сегодня, 17:15Фото
Рекомендуем