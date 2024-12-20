Продюсер фильма «Бомбардир. Время Боброва»: «Бобров и Яшин – фигуры соразмерные. Важно, чтобы современное поколение помнило своих героев»

Продюсер Олег Капанец объяснил решение снять киноленту о Всеволоде Боброве.

«Мы хотели, чтобы фильм был интересен всем возрастам. Но очень важно, чтобы современное поколение помнило своих героев. И чтобы Бобров стал таким же узнаваемым, как Яшин , ведь это фигуры соразмерные.

Лев Иванович, конечно, номер один из всех наших спортсменов с точки зрения международного внимания, поскольку в его годы уже стало больше коммуникации. А когда начинал Бобров, нас даже на Олимпиаду не приглашали.

Поэтому жалко, что его как футболиста мир знает не так хорошо. Хотя со всех сторон это легендарная личность и уникальный спортсмен», – отметил Капанец, говоря о фильме «Бомбардир. Время Боброва».

Всеволод Бобров – гений, царивший в футболе и хоккее. Вот как он жил, играл и тренировал

Представлен трейлер фильма о Всеволоде Боброве – «Бомбардир. Время Боброва». Роль спортсмена исполнили Феофилактов, Сальников, Кисличенко и Огарь