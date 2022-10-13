Третьяк о Боброве: «Он вел нас в бой в Суперсерии. И хоккеисты, и футболисты хотели быть похожими на него»

Теги ФХР Владислав Третьяк суперсерия сборная СССР Всеволод Бобров сборная СССР ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о Всеволоде Боброве.

Президент ФХР высказался на церемонии открытия мемориальной доски в честь хоккеиста и футболиста сборной СССР.

«Сегодня праздник, мы чествуем великого спортсмена. Потому что он был капитаном сборных СССР и по футболу, и по хоккею.

Он вел нас в бой в Суперсерии, и хоккеисты, и футболисты хотели быть похожими на него», – сказал президент Третьяк.

Мемориальную доску в честь Боброва открыли в Москве. Третьяк, Симонян и Есмантович участвовали в церемонии

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