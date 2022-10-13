Третьяк о Боброве: «Он вел нас в бой в Суперсерии. И хоккеисты, и футболисты хотели быть похожими на него»
Владислав Третьяк поделился мнением о Всеволоде Боброве.
Президент ФХР высказался на церемонии открытия мемориальной доски в честь хоккеиста и футболиста сборной СССР.
«Сегодня праздник, мы чествуем великого спортсмена. Потому что он был капитаном сборных СССР и по футболу, и по хоккею.
Он вел нас в бой в Суперсерии, и хоккеисты, и футболисты хотели быть похожими на него», – сказал президент Третьяк.
Мемориальную доску в честь Боброва открыли в Москве. Третьяк, Симонян и Есмантович участвовали в церемонии
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