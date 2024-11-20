Представлен трейлер фильма о Всеволоде Боброве – «Бомбардир. Время Боброва». Роль спортсмена исполнили Феофилактов, Сальников, Кисличенко и Огарь

Появился трейлер фильма о Всеволоде Боброве.

Представлен первый трейлер документально-художественного фильма «Бомбардир. Время Боброва».

Премьера состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Фильм приурочат к 102-летию со дня рождения спортсмена.

В игровой части роль Всеволода Боброва сыграли четыре актера: Илья Феофилактов, Семен Сальников, Николай Кисличенко, Виталий Огарь.

«В основе фильма лежит история футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, который одинаково успешно выступал в обоих видах спорта.

Он стал единственным спортсменом, который принял участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх как капитан национальной сборной», – говорится в описании трейлера.