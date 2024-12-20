Глава боснийской «Слободы» расторг контракты со всеми игроками и тренером после 17 туров: «Мы можем собрать лучшую команду, чем та, что набрала два очка»

Руководитель боснийской «Слободы» разогнал команду посреди сезона.

Клуб из Тузлы на данный момент занимает последнее место в чемпионате, набрав 2 очка в 17 матчах и забив лишь 5 голов при 36 пропущенных.

Асмир Хусич, президент «Слободы», принял решение уволить тренера и расстаться со всеми футболистами.

«Этот день стал одним из самых тяжелых в моей жизни, поскольку мне пришлось сказать игрокам, что они больше не являются частью нашего клуба. Мы расторгли контракты со всем составом, также я уже встретился с тренером Наличем и сообщил о прекращении сотрудничества.

На данный момент семь игроков подписали соглашения о расторжении контрактов, и я ожидаю, что остальные сделают это в ближайшие дни.

Я убежден, что мы можем собрать лучшую команду, чем та, что набрала два очка на данный момент. Причем даже если мы просто наберем игроков из Тузлы или боснийской лиги», – отметил Хусич.