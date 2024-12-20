Эйрик Хорнеланд возглавил «Сент-Этьен».

Французский клуб официально объявил о назначении 49-летнего норвежского специалиста новым главным тренером.

Соглашение с Хорнеландом рассчитано до 2027 года и предусматривает опцию продления. Его последним местом работы был «Бранн».

Хассан Эль-Факири присоединится к клубу в роли помощника тренера.

14 декабря «Сент-Этьен» уволил Оливье Даль’Ольо после 3-го поражения подряд. Команда идет 16-й в Лиге 1.

Изображение: asse.fr