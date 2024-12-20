«Сент-Этьен» назначил норвежца Хорнеланда вместо уволенного Даль’Ольо. Команда идет 16-й в Лиге 1
Эйрик Хорнеланд возглавил «Сент-Этьен».
Французский клуб официально объявил о назначении 49-летнего норвежского специалиста новым главным тренером.
Соглашение с Хорнеландом рассчитано до 2027 года и предусматривает опцию продления. Его последним местом работы был «Бранн».
Хассан Эль-Факири присоединится к клубу в роли помощника тренера.
14 декабря «Сент-Этьен» уволил Оливье Даль’Ольо после 3-го поражения подряд. Команда идет 16-й в Лиге 1.
Изображение: asse.fr
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Сент-Этьена»
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