Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
«Челси» примет «Шэмрок Роверс» в 6-м туре Лиги конференций.
Также в четверг «Фиорентина» сыграет на выезде с «Виторией Гимараэш», «Динамо» Минск в гостях встретится с «Панатинаикосом», «Астана» сыграет с АПОЭЛ в гостях, а «Бетис» примет с ХИК.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.
Лига конференций
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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