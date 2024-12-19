Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»

«Челси» примет «Шэмрок Роверс» в 6-м туре Лиги конференций.

Также в четверг «Фиорентина » сыграет на выезде с «Виторией Гимараэш», «Динамо » Минск в гостях встретится с «Панатинаикосом », «Астана » сыграет с АПОЭЛ в гостях, а «Бетис » примет с ХИК.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

Лига конференций

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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