  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
3

Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»

«Челси» примет «Шэмрок Роверс» в 6-м туре Лиги конференций.

Также в четверг «Фиорентина» сыграет на выезде с «Виторией Гимараэш», «Динамо» Минск в гостях встретится с «Панатинаикосом», «Астана» сыграет с АПОЭЛ в гостях, а «Бетис» примет с ХИК.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

Лига конференций

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги конференций

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛига конференций УЕФА
logoОлимпия Любляна
logoПафос
logoТСЦ Бачка Топола
logoБорац Баня-Лука
logoФиорентина
результаты
logoСанкт-Галлен
logoМольде
logoБетис
logoНью Сэйнтс
logoЧелси
logoИстанбул
logoХИК
logoЮргорден
logoГент
logoХартс
logoЛугано
logoДинамо Минск
logoХайденхайм
logoНоа
logoЛАСК
logoЛарн
logoЦеле
logoАПОЭЛ
logoОмония
logoКопенгаген
logoРапид Вена
logoВикингур Рейкьявик
logoПанатинаикос
logoПетрокуб
logoЯгеллония
logoСеркль Брюгге
logoАстана
logoВитория Гимараэш
logoМлада-Болеслав
logoЛегия
logoШэмрок Роверс
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Мартинес об ударе Коло-Муани в финале ЧМ-2022: «Я делал сэйвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным. В тот момент я молился: «Пусть мяч прилетит мне в лицо»
1527 минут назад
За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет. «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19% (Gkf)
6950 минут назад
Федорищев о коррупции в судействе: «99% там – порядочные, честные. Но есть люди, которые занимаются теми вещами. На воре и шапка горит»
1952 минуты назад
Спортс’’ ищет проджект-менеджера. Вместе сделаем наши спецпроекты лучше!
55 минут назадВакансия
Федорищев о подкупе судей: «Зенит» таким не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола»
121сегодня, 08:24
Станкович – Winline лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре. «Спартак» выиграл все 5 матчей за два месяца
50сегодня, 08:17
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
97сегодня, 08:14
Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»
40сегодня, 08:06
Депутат Самарской думы о зарплате Осинькина: «Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, у нас так много денег?»
20сегодня, 07:56
Гендиректор «Акрона» о том, что зарплата Дзюбы около 1,5 млн рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Входит в топ-5 самых высокооплачиваемых в команде» 
17сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Федерации Туркменистана подарил Инфантино ковер ручной работы с портретом президента ФИФА. Стороны обсуждали развитие футбола в стране
412 минут назадФото
«Челси» – «Шэмрок Роверс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
113 минут назад
Синго извинился перед Доннаруммой за удар в лицо шипами: «Это было неумышленно, но я увидел его серьезную рану. Желаю скорейшего выздоровления»
2сегодня, 08:40
«И нет красной?» Вратарь «Лилля» Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме 
15сегодня, 07:27
«Интер» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 07:10
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
4сегодня, 06:41
Головин о «Монако» в 1-й части сезона: «Довольны игрой, но не получается, чтобы результат был хорошим. Играем на два фронта, но это не отговорка» 
2сегодня, 05:30
Балахнин о том, что Комличенко покупает помидоры по 1000 рублей: «Глупости. Может, он золотые ест. В Ростове с продуктами все нормально» 
29сегодня, 04:54
Головин о 2:4 с «ПСЖ»: «При 2:1 «Монако» должен был играть по счету, аккуратнее, не пытаться бежать вперед»
2сегодня, 04:25
Хавбек «Пари НН» Царукян: «Отец-инвалид показывал финты, возил меня на тренировки. Я не мог свернуть с этого пути» 
1сегодня, 04:00
Рекомендуем