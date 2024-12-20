«Челси» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8. Поражений нет 11 игр – с октября

«Челси» продлил победную серию до восьми матчей.

Команда Энцо Марески разгромила «Шэмрок Роверс » (5:1) в Лиге конференций.

Лондонцы выиграли все матчи после ноябрьской паузы на матчи сборных, забив 26 мячей и пропустив 8. Поражений у них нет с 30 ноября – 11 игр.

22 декабря «Челси » выступит в гостях у «Эвертона» в АПЛ .