«Челси» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8. Поражений нет 11 игр – с октября
«Челси» продлил победную серию до восьми матчей.
Команда Энцо Марески разгромила «Шэмрок Роверс» (5:1) в Лиге конференций.
Лондонцы выиграли все матчи после ноябрьской паузы на матчи сборных, забив 26 мячей и пропустив 8. Поражений у них нет с 30 ноября – 11 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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