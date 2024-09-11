Ди Мария – важнейший игрок Аргентины в XXI веке

Тащил, когда было трудно.

Анхель Ди Мария больше не сыграет за сборную Аргентины. Победный финал Кубка Америки с колумбийцами останется его последним матчем.

Спутница Анхеля Хорхелина Кардосо говорила, что стоило дать сыграть прощальные одиннадцать минут на родной земле – ведь Ди Мария этого заслуживал, как и люди, которые хотели его увидеть. Но в состав на отборочный матч со сборной Чили Анхеля уже не включили. Может, и к лучшему: ведь из-за Анд звучали призывы сломать Ди Марию в том случае, если ему дадут просто выйти покрасоваться.

Зато была торжественная церемония прощания. Анхель в сопровождении семьи посмотрел специальное видео, выведенное на табло «Монументаля». Там были и слова дочери Ди Марии Мии.

«Было много критики, но ты продолжал биться головой о стену. И после всех усилий стена рухнула.

Ты поиграл в шести клубах и терпел на протяжении многих лет. Но футбол всегда вознаграждал тебя. Ты достиг величайшей цели, выиграв чемпионат мира. А также завоевал множество других трофеев. 35 трофеев!

Я знаю, что для многих ты не был ни героем, ни тем более богом в сборной, но в моем сердце ты всегда будешь лучшим папой и лучшим игроком на свете. Ты был одним из лучших футболистов в истории Аргентины».

Даже в обращении 11-летней девчушки к любимому отцу есть оговорка и легкая досада: «Для многих ты не был ни героем, ни тем более богом в сборной». Да, Ди Мария будто бы недооценен. И его роль в сборной – в особенности. На первый план обычно выводили кого-то другого, сверхъестественную гениальность приписывали кому-то другому.

А на самом деле Ди Мария – важнейший игрок сборной Аргентины в этом веке.

В футболке сборной у Анхеля лучше всего получалось одно – забивать тогда, когда это было нужно. Он начал еще на молодежном уровне. В 2007 году сборная Аргентины поехала на чемпионат мира U-20 в Канаду. Главной звездой того турнира стал Серхио Агуэро с шестью голами. Но и Ди Мария забил трижды. А в плей-офф – дважды. В начале игр на вылет у аргентинцев могли возникнуть проблемы. Давид Янчик технично обработал заброс в штрафной и моментально пробил в дальний нижний угол, поляки повели. Но вскоре после этого Максимилиано Моралес пустился в красивый проход с середины поля, обыгрался с партнером, проник в штрафную и прострелил, а Ди Мария вовремя оказался на позиции центрфорварда. В полуфинале с Чили Анхель забил победный гол уже в начале матча. Он подстроился под передачу из глубины и левой ногой изящно пробил в касание – отскок от ближней штанги пошел только на пользу. Уже тогда вингер праздновал голы с совершенно детской непосредственностью на лице – как и в финале ЧМ-2022. Турнир в Канаде аргентинцы, конечно же, выиграли.

Из сборной U-20 Анхель перебрался в олимпийскую. Четвертьфинальная игра с голландцами дошла до экстра-таймов. Аргентинцы вполне могли вылететь. Но на 105-й минуте Ди Мария в характерной для себя манере ворвался на угол штрафной и воспользовался шансом после искусного диагонального паса Месси из глубины поля.

Тогда же, в августе 2008-го, Анхель впервые отметился тем, что он позже делал неоднократно, – забил в большом финале. Нигерийский вратарь Амбрус Ванзекин долгое время справлялся с угрозами, усилия Ди Марии и Месси оставались тщетными в течение часа. Но на 58-й минуте Анхель выбежал на границу штрафной и решил не пробивать кипера, а элегантно перекинуть его. Так он принес Аргентине олимпийское золото.

Когда прокручиваешь в голове карьеру Ди Марии, кажется, что все его ключевые голы за сборную начертаны с помощью одного и того же лекала. Он мастерски исполняет удар откуда-то из полуфланговой зоны и дальше бежит в угол поля с неподдельным восторгом – либо широко раскинув руки, либо складывая какой-то жест. За пятнадцать лет эта манера не менялась никак, не было никакой фальши или позерства.

Клубная карьера Ди Марии отчасти похожа на его роль в сборной. Вингер всегда был востребован, и его подписывали влиятельные лейблы. Только за такие он и выступал – «Бенфика», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ювентус». Но как богов принимали других. Когда Ди Мария перешел в «Реал», там был Роналду. Криштиану забивал по сорок голов в Ла Лиге за сезон, а за ним шли Гонсало Игуаин и еще один игрок уровня «Золотого мяча» – Карим Бензема.

Первой звездой Ди Мария стать никак не мог, но он продолжал работать, и стена рухнула. Когда «Реал» наконец-то оформил Десиму, став победителем Лиги чемпионов впервые за двенадцать лет, именно аргентинец был признан УЕФА лучшим игроком финала, проходившего на хорошо знакомом «Эштадиу да Луш». Награду Анхелю вручал сам сэр Алекс Фергюсон. Это было справедливо. По ходу игры Ди Мария кошмарил линии «Атлетико» стремительными рейдами к штрафной, вынуждая фолить. А в экстра-таймах именно аргентинцу удался прорыв, после которого Бэйл сыграл на добивании и стал автором победного гола.

Финал Лиги чемпионов был кульминацией выступлений Ди Марии за «Реал Мадрид». После награды из рук Фергюсона было логично перейти в «Манчестер Юнайтед». Почти за шестьдесят миллионов фунтов. На тот момент эта была рекордная трансферная компенсация, выплаченная британским клубом. И вингер получил семерку, под которой играли Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Но в Англии Ди Марию постигли неудачи. The Telegraph назвал переход аргентинца в «Ман Юнайтед» худшим трансфером по итогам сезона-2014/15. Латиноамериканец заслонил собой другие «крутые» подписания – Марио Балотелли ливерпульского образца и Элиакима Мангаля, нелепо выглядевшего в «Манчестер Сити» после обмена на цистерну с деньгами.

Ди Мария получил травму в середине сезона и пропустил три недели в декабре. В феврале грабители вломились к нему в дом, выбив дверь в патио строительной арматурой, когда аргентинец ужинал в компании жены и маленькой дочери. Сработавшая сигнализация испугала всех. Преступники скрылись, но служба безопасности «Манчестер Юнайтед» все равно отвезла футболиста, шокированную Хорхелину и Мию в отель.

Месяц спустя Ди Мария выставил дом на продажу, и на поле он тоже не чувствовал себя спокойно: прихватил рукой судью Майкла Оливера и, видимо, назвал рефери «сыном шлюхи». Аргентинец нарвался на красную карточку, а «МЮ» проиграл «Арсеналу» в кубковом матче и вылетел, оставшись без титулов.

Переход в «ПСЖ» дал кучу трофеев, но достижения в сломанной «Парижем» лиге – это не путь к большому признанию.

В период выступлений за «Реал» Ди Мария был среди тех, на кого падала тень Роналду. В 2021 году в «ПСЖ» он пересекся и с Месси, теперь уже в клубном футболе, а не в сборной. Вместе они провели лишь сезон. Такой, что трудно назвать удачным. С очень быстрым вылетом из плей-офф Лиги чемпионов и позорно ранним вылетом из Кубка Франции. Ди Мария, впрочем, не выходил в матче, проигранном «Ницце» по пенальти, а в тот вечер, когда «ПСЖ» уступил «Реалу», аргентинец вышел лишь на десять минут. Анхель отправился в «Ювентус», который только оправлялся от влияния все той же тени Роналду.

Сборной Аргентины суждено было стать главной командой в карьере Ди Марии – лестницей, где можно было добраться до абсолютной славы.

И он поднялся по этой лестнице до самого верха.

Кубки Америки в этом веке стали чуть ли не ежегодным турниром. Казалось даже, будто КОНМЕБОЛ специально проводит их как можно чаще – чтобы кому-то особенному удалось наконец-то выиграть трофей со сборной. А решающую роль в финале 2021 года сыграл именно Ди Мария. Он перекинул Эдерсона, как когда-то перебрасывал вратаря в олимпийском финале.

Но спрос с этого поколения был огромный, а неудач накопилось много. Их не затмевал один Кубок Америки, выигранный с незнамо какой по счету попытки.

Чемпионат мира – другая история.

Ди Мария предпринял серьезный заход еще в 2014-м. В Бразилии аргентинцы продвигались по плей-офф со скрипом. Матч 1/8 финала со швейцарцами перетек в экстра-таймы, и оставались лишь какие-то минуты до серии пенальти. Но Ди Мария как раз тот, чьи усилия дают результат в кульминационные моменты.

На 118-й минуте он технично положил мяч под дальнюю штангу после передачи Месси. На следующей стадии вингер получил травму и больше не играл на турнире в Бразилии. Аргентина пробралась по сетке до конца, но проиграла немцам 0:1. Без Ди Марии просто не нашлось того, кто затащил бы в финале.

Податливость в финалах стала клеймом для этой сборной. В 2014-2016-м Аргентина трижды терпела поражения в играх, в которых на кону стоял трофей. Месси до сих пор досадно от того, какой запомнилась та сборная.

«Несправедливо, что к этому поколению, которое дошло до финала чемпионата мира, двух финалов Кубка Америки, относятся не очень хорошо и не признают. Мы единственная страна, которая не ценит выход в финал.

Сегодня я так считаю, но тогда я так не думал. Единственное, что тогда имело значение, – это победа. В конце концов, да, самое важное и прекрасное – это победа, но соревнования такого рода очень сложные, и победитель бывает только один.

Мы участвовали в этих соревнованиях с первого до последнего дня, мы сыграли все матчи и, к сожалению, из-за деталей не стали чемпионами, но сыграли в трех очень важных финалах. Ни к одной сборной в мире, которая добивается этого, хотя бы не относятся так плохо, как к тому поколению. Вот почему я всегда подчеркиваю это.

Ди Мария, Отаменди и я вернулись, чтобы взять реванш. И нам повезло победить, но та команда также заслуживала этого», – вспоминал Лео в 2024-м.

Да, в 2022-м аргентинцы все ж таки добились своего.

Когда Анхель стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов в 2014-м, «Реал» взял главный трофей впервые за двенадцать сезонов и выбил долгожданную Десиму. Умный удар на «Маракане» в 2021-м обеспечил сборной Аргентины трофей на взрослом уровне впервые за двадцать восемь лет. Гол в финале катарского чемпионата мира помог стране заполучить самый главный приз, что не удавалось со времен Диего Марадоны.

… Мия Ди Мария прошла через большое испытание еще в момент своего рождения. Ее извлекли из чрева матери, когда Хорхелина была лишь на шестом месяце беременности. И рассуждая о пути отца, 11-летняя девочка понимает все правильно.

Анхель проламывал своими усилиями даже не стену, а толщу времени, стратиграфические горизонты безуспешных лет.

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Dan Mullan, Catherine Ivill, Wagner Meier, Laurence Griffiths, Nick Laham