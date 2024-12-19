Президент «Валенсии» Чан о сорванном акционерами собрании: «Такое поведение неприемлемо в демократическом обществе – агрессия, перерастающая в насилие. СМИ рисуют плохой образ клуба»

Президент «Валенсии» Лэйхун Чан заявила, что СМИ создают плохой образ клуба.

Чан принимала участие в ежегодном собрании миноритарных акционеров клуба, на «Месталье» также присутствовали семь других руководителей и советников клуба. Однако акционеры «Валенсии» сорвали собрание в знак протеста против руководства спустя около 10 минут после его начала.

«СМИ всегда рисуют плохой образ клуба, называют все, что мы делаем, катастрофой. Но вы игнорируют хорошие вещи, в которые мы вкладываем усилия. Я только прошу вас быть справедливыми.

Конечно, я чувствую боль болельщиков. Мы делаем свою работу, и иногда результаты действительно не такие, как мы хотим. У нас всегда есть ограничения, и мы делаем все возможное в тех условиях, которые есть.

Разве вы не чувствуете мою боль? Я здесь одна, без своей семьи, и сегодня я почувствовала агрессивное и почти жестокое поведение.

Я надеялась, что на этом собрании акционеры смогут уважительно побеседовать. У нас могут быть разногласия, но есть платформа, позволяющая выслушать мнение каждого. Это важный момент, который я хотела озвучить.

Мы пытались продолжить [собрание], но не смогли. У нас не было другого выбора, кроме как закрыть сессию. Хотела сказать, что я лично считаю поведение, которое мы наблюдали сегодня утром, неприемлемым в демократическом обществе. Это было агрессивное поведение, которое перерастало в насилие», – заявила президент «Валенсии».

В текущем сезоне «Валенсия» занимает последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 11 очков в 16 матчах.

Акционеры «Валенсии» сорвали ежегодное собрание на «Месталье», скандируя «Вон» совету директоров и «Лим, убирайся сейчас же». Клуб осудил их поведение